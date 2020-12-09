Kulu'da trafiğe sis engeli

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ulaşımı etkiledi. Trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları, araçlarının dörtlü lambalarını yakmalarını, kesinlikle araç sollaması yapmamaları, hızlarını en düşük seviyeye indirerek her türlü olabilecek kazalara meydan vermemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Ankara-Aksaray, Ankara-Konya yol güzergahları ve Kulu makas mevkiinde de yoğun sislenmelerin meydana gelmesi nedeni ile trafik polisleri yollarda güvenlik önemi aldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı