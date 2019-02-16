Kulu'da Şüpheli Ölüm
Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, inşaat halindeki binanın bodrumunda ölü bulundu.
Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, inşaat halindeki binanın bodrumunda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki binanın bodrumunda hareketsiz yatan bir kişiyi gören işçiler, polis ve sağlık ekiplerini aradı.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Emin Döne isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemelerinin ardından Döne'nin cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Emin Döne'nin kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA