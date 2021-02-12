Kulu'da seyir halindeki otomobil alev aldı
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Kulu'da seyir halindeki otomobil alev aldı

12.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:14
Kulu'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesinde seyir halindeki Hasan Köse idaresindeki 42 AJ 752 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Konya Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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