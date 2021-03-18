Kulu'da şehitler anıldı
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Kulu'da şehitler anıldı

18.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:56
Kulu'da şehitler anıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında tören gerçekleştirildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında tören gerçekleştirildi.

Kulu Atatürk Anıtında düzenlenen tören çelenk konulup, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Törene İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra siyasi parti, STK yöneticileri ve şehit aileleri katıldı. Program, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şehit yakınları ve gazilere hediye takdimi ile sona erdi. - KONYA

Kulu'da şehitler anıldı
Kulu'da şehitler anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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