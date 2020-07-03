Kulu'da samanlığın çatısından düşen kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde samanlığın çatısından düşen kişi yaralandı.
03.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:45
Konya'nın Kulu ilçesinde samanlığın çatısından düşen kişi yaralandı.
Bozan Mahallesi'nde, Ramazan Kaya (26), samanlığın çatısından içeriye saman almaya çalışırken, dengesini kaybederek, 3 metre yükseklikten düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA