Kulu'da plakasız, ruhsatsız ve belgesiz motosikletler toplanıyor

Kulu'da plakasız, ruhsatsız ve belgesiz motosikletler toplanıyor

Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri tarafından plakasız, ruhsatsız, evrak ve belge eksikleri bulunan motosikletler toplanıyor.

22.08.2019 11:25
Kulu'da plakasız, ruhsatsız ve belgesiz motosikletler toplanıyor

Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri tarafından plakasız, ruhsatsız, evrak ve belge eksikleri bulunan motosikletler toplanıyor.


Kulu merkezde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri tarafından başta trafiği tehlikeye sokan sürücülerin kullandıkları motosikletler olmak üzere cadde ve sokaklara park edilmiş plakasız, ruhsatsız, sürücü belgesi olmayan, çalıntı, şasi numaraları tutmayan, harç ve vergileri ödenmemiş olan motosikletler bulundukları yerlerde oto yükleyici yardımı ile toplanıyor. Uygulamanın başlamasından itibaren 10 adet motosikletin toplandığı öğrenildi. Motosiklet sahiplerinin motorlarını, başta plakları olmak üzere bütün eksikliklerini gidermesinin ardından teslim alabileceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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