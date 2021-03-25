Kulu'da park halindeki otomobil yandı
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Kulu'da park halindeki otomobil yandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Kulu'da park halindeki otomobil yandı

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kıbrıs Caddesinde park halindeki Elvan Özkan'a ait 42 AFN 573 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek aracın büyük bölümünü etkisi altına aldı.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Araçta büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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