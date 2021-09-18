Kulu'da park halindeki otomobil uçuruma yuvarlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, el freni çekilmeyen otomobil, 300 metrelik uçurumdan düştü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Dipdede Mahallesi'nde misafirliğe giden Erkan Şan, otomobilinin el frenini çekmeyi unuttu.

Bir süre sonra geldiği evden ayrılmak için dışarıya çıkan Şan, otomobilini park ettiği yerde göremeyince çevrede aramaya başladı.

Şan, otomobilini yaklaşık 300 metre aşağıdaki uçuruma düşmüş halde buldu.

El freni çekilmediği öğrenilen otomobilde hasar oluştu.