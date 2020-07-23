Kulu'da otomobil şarampole uçtu 2 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
23.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:48
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kulu-Ağılbaşı Mahallesi karayolu 14. kilometresinde, Mehmet Erduğan (57) yönetimindeki 42 EGJ 20 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
Erduğan ile aynı otomobildeki eşi Zülfi Erduğan (65) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA