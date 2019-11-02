Kulu'da okullarda trafik kuralları anlatıldı

02.11.2019 13:11

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ilçede bulunan ilk ve ortaokullardaki öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim verildi.



Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kulu Gençlik Merkezinde öğretmenler veliler ve öğrencilere trafik kuralları eğitimi düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Emre Yıldırım ve polis memuru Gökhan Oruç tarafından verilen eğitim sinevizyon eşliğinde gerçekleştirildi. Eğitimde, trafik işaret ve levhaları, yaya güvenliği, araçta güvenli yolculuk, ışıklı işaretler, güvenli oyun alanları, güvenli bisiklet kullanımı, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı konuları anlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA