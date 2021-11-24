Kulu'da okul servisleri denetlendi

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, okul servislerini denetledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki öğrenci taşıyan servislerin mesleki yeterlilik belgesi, muayene, sigorta, teknik şartlara ve yönetmeliğe uygunluğu ve diğer gerekli kontrollerini yaptı.

Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve araçlara fazla yolcu almamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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