Kulu'da okul servisleri denetlendi Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ilçesinde 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesi okul servisi yapan araçları denetledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ilçesinde 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesi okul servisi yapan araçları denetledi.

Kulu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı önünde gerçekleşen denetimlerde, okul servis araçlarının uygunluk kontrolleri yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetimde servislerin genel kurallara uygun olup olmadığına dair denetimini gerçekleştirdi. Kontrollerde okul paketli olmayan araçların, dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, ilk yardım çantası, lastikleri Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığına bakıldı.

Bazı araçlar eksiklikleri gidermeleri yönünde uyarılırken, belirtilen şartları taşıyan araçlara ise "Okul Servis Aracı Uygunluk Formu" verildi.

Yapılan denetimlerde 150 araç kontrolden geçirildi.

Kaynak: AA