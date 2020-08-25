Kulu'da öğretmenler çalışmalarını bahçede yapıyor Konya'nın Kulu ilçesindeki okullarda öğretmenler açık havada çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'nın Kulu ilçesindeki okullarda öğretmenler açık havada çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelindeki okullarda öğretmenlerin mesleki çalışma programları okul bahçesindeki belirlenen noktalarda açık havada yapılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında riskin en aza indirildiği uygulamada sosyal mesafeye uyularak alternatif çözümlere gidildi. Maske, sosyal mesafe, dezenfektan ve ısı ölçer kullanılarak tedbirler alındı.

Okul bahçesine sıralar ve yazı tahtaları çıkarılarak yapılan uygulama öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

21 Eylül'de açılması planlanan okulların yüz yüze eğitim sürecinde de bu uygulamadan yararlanılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA