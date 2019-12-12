Kulu'da öğrenci servis araçları denetlendi

12.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:13

Konya'nın Kulu ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları ve sürücüler denetlendi.



Kulu'da, trafik polisleri ve jandarma trafik timleri tarafından ilçenin merkezinde ve çevre mahallelerinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları denetlendi. Araç plakaları, sürücülerin kimlik ve sürücü belgeleri incelendi. İncelemelerde evrak ve belgelerin tam olup olmadığının ve araçlarda hostes bulundurulup bulundurulmadı kontrol edildi. Trafik ekiplerinin incelemelerinde esas alınan plakalı servis araçlarının ve sürücülerinin tespitinin yapıldığı belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA