Kulu'da müstakil evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Haberler
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Kulu'da müstakil evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Kulu'da müstakil evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Dinek Mahallesinde Hasan Hüseyin Canbolat'a ait çiftlikte bulunan müstakil evde yangın çıktı.

Diğer odada yangını fark eden Canpolat, kendini dışarı atarak itfaiyeye haber verdi. Televizyondan çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangında, hasar meydana geldi.

Kulu'da müstakil evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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