Kulu'da mahalle muhtarları bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı Konya'nın Kulu ilçesinde mahalle muhtarları bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde mahalle muhtarları bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal Kale başkanlığında Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü Çok Amaçlı Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda muhtarların sorunları görüşüldü. Korona virüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınarak yapılan toplantıda, gündemdeki sorunların giderilmesi, muhtarların görevlerindeki yasal sorumluluklar ve yükümlülükler ele alındı. Ayrıca mahalle muhtarları, kolluk kuvvetlerine yardımcı olunması ve uyuşturucu gibi asayiş olaylarına karşı duyarlı olmaları konularında bilgilendirildi. Muhtarlara görev ve yetkilerinin hatırlatıldığı toplantı görüş alışverişi yapılarak sona erdi.

Toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal Kale'nin yanı sıra Cumhuriyet Savcısı Fatih Tan, Jandarma Komutanı Teğmen Ahmet Kılıç ve ilçede görev yapan 46 muhtar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA