Kulu'da liseli öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulu'da liseli öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Kulu'da liseli öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

Konya'nın Kulu ilçesinde lise öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi veriliyor.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde lise öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi veriliyor.

İçişleri Bakanlığının 2021-2023 "Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçede lise öğrenimi gören öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim veriyor.

Eğitimde aşırı hızla mücadele, trafik güvenliği, kaza sonrası ilk yardım müdahalesi gibi çeşitli konularda öğrencilere bilgi verildi.

Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

 Son dakika haberi! 18 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, EŞİ VE KIZINI YARALADI

Son dakika haberi! 18 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, EŞİ VE KIZINI YARALADI

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title