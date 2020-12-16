Kulu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 kişiye ceza kesildi
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Kulu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 kişiye ceza kesildi

16.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:39
Kulu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 kişiye ceza kesildi

Konya'nın Kulu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye 10 bin 350 lira ceza yazıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye 10 bin 350 lira ceza yazıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 4 kişiye, 10 bin 350 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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