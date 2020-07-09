Kulu'da Kovid-19 denetimleri sürüyor Konya'nın Kulu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

İlçede yapılan denetimlere, emniyet, sağlık ve zabıta ekipleri katıldı.

Ekipler, lokanta, kuaför, kıraathane, kafe ve marketlerde incelemelerde bulunarak, vatandaşları, yoğun olduğu caddelerde sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskeleri çıkarmamaları yönünde uyardı.

Esnafların genel olarak kurallara uyduğunu ve tedbir aldığını gören ekipler teşekkür etti.

Kaynak: AA