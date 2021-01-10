Kulu'da kısıtlama denetimleri devam ediyor
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Kulu'da kısıtlama denetimleri devam ediyor

10.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:52
Kulu'da kısıtlama denetimleri devam ediyor

Konya'nın Kulu ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam etti.

Konya'nın Kulu ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başta Konya-Ankara karayolu olmak üzere ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve tedbirlere uymayanlara ceza yazıldı.

Denetimlerde, 15 kişiye toplamda 19 bin lira para cezası uygulandı.

Vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunan ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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