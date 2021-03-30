Kulu'da kırmızı çizgi çekildi
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Kulu'da kırmızı çizgi çekildi

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Kulu'da kırmızı çizgi çekildi

Konya'nın Kulu ilçesinde farkındalık oluşturmak için başlatılan "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi.

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Konya'nın Kulu ilçesinde farkındalık oluşturmak için başlatılan "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi.

30 Mart tarihinde yapılacak olan, "Kırmızı çizgimizi çekiyoruz" farkındalık etkinliği kapsamında polis ekipleri tarafından yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi. Ayrıca polis ekipleri tarafından yapılan denetimde araç sahiplerine "Öncelik hayat, öncelik yayaların" konulu broşürler dağıtılarak sürücülerin bilinçlenmesi amaçlandı. Öte yandan, okul çıkışı öğrencilerin geçiş noktalarında karşıdan karşıya nasıl geçmesi gerektiği konusunda uyarılan öğrencilere kırmızı düdük ve konu ile ilgili broşür dağıtıldı. - KONYA

Kulu'da kırmızı çizgi çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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