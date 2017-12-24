Kulu'da Kar Yağışı

Konya'nın Kulu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü.



Türkiyeyi hafta sonunda etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Kulu ilçesinde de etkisini gösterdi. Gece saatlerinde kara dönüşen ve etkili olan yağışla birlikte ilçe beyaza büründü. Kar yağışını gören vatandaşlar ise evlerinden çıkarak yağışı seyir etmeye başladılar. Trafik ekipleri araç sürücülerini de dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KONYA