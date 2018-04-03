Kulu'da Kan Bağışı Kampanyası

Konya'nın Kulu ilçesinde, Afrin'deki Mehmetçiğe destek amacıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası ilgi görüyor.

Kan bağışı kampanyası ile ilgili bilgi veren Kızılay yetkilisi Dr. Leyla Şahin Özdemir, iki gün süre ile kan alımı yapacaklarını belirterek, "Önceki kan bağışı kampanyalarına göre kan veren vatandaşlarımızın sayısında artış yaşanıyor. Kulu'da kampanya düzenlediğimizde yaklaşık 100 ila 120 ünite kan bağışı yapılıyordu. Bu kampanyada ise 140 ünite üzerinde kan alımı yapacağımızı tahmin ediyoruz" dedi. - KONYA