Kulu'da kamyonetin kundaklandığı iddiası

19.10.2019 18:11

Konya'nın Kulu ilçesinde, park halindeki kamyonetin kundaklandığı iddia edildi.



Merkez Kemaliye Mahallesinde M.K.'ye ait açık kasa kamyonet iddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Aracın yandığını görenler bahçe sulamada kullanılan hortumla su sıkarak yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesi sırasında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Polisin incelemesi sonrası aracı kundakladığı iddiası üzerine araştırma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA