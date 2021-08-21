Kulu'da itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

Konya'nın Kulu ilçesinde balkonda sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde balkonda sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Fatih Sultan Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki gurbetçi bir vatandaşa ait dairenin pencere ile balkon cami arasına güvercin sıkıştı. Güvercini fark eden yan komşuları gurbetçi ailenin yurt dışında olması sebebiyle durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri binanın güvercinin kaldığı balkon kısmına merdiven uzattı. İtfaiye merdiveninin sepetindeki itfaiyeci çırpınan güvercini bulunduğu yerden kurtardı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı