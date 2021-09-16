Kulu'da ilköğretim haftası kutlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtındaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan tarafından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrası tören sona erdi.

Yapılan törene, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Jandarma Komutanı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, siyasiler, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.