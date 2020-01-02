Kulu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Kulu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

Kulu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde çeşitli adreslerden eşya çaldığı ve arı kovanlarına zarar verdiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.

02.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:38
Kulu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

'nın ilçesinde çeşitli adreslerden eşya çaldığı ve arı kovanlarına zarar verdiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kulu'da bir çiftlikte traktör aküsü, el arabası, demir parmaklıkları çaldığı ve arı kovanlarına zarar vererek arıların ölmesine neden olduğu iddia edilen E.S. Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ş.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler