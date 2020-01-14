Kulu'da gurbetçinin evine hırsız girdi
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Kulu'da gurbetçinin evine hırsız girdi

Konya'nın Kulu ilçesinde, bir gurbetçinin evine penceredeki demir korkuluğu söküp hırsız girdi.

14.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:15
Kulu'da gurbetçinin evine hırsız girdi

'nın ilçesinde, bir gurbetçinin evine penceredeki demir korkuluğu söküp hırsız girdi.


Edinilen bilgiye göre, Hollanda'da yaşayan Hikmet D'nin Kulu ilçesi 'de bulunan villa tipi evine hırsız girdi. Gurbetçi adamın evini kontrol etmeye gelen yakınları, pencere demirinin söküldüğünü ve camın kırıldığını fark etti. Eve hırsız girdiğini anlayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, pencere demiri, cam kırıkları ve evin içerisinde parmak izi çalışması gerçekleştirdi. Hırsızların evden neleri çaldığını gurbetçi ev sahipleri geldiğinde belirlenebileceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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