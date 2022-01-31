Kulu'da gurbetçi ailenin evinde hırsızlık - Haberler
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Kulu'da gurbetçi ailenin evinde hırsızlık

AA, Hüseyin Ordulu - Güncel
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Kulu'da gurbetçi ailenin evinde hırsızlık

Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi ailenin müstakil evine giren hırsız veya hırsızlar çaldıkları eşyalarla kayıplara karıştı.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi ailenin müstakil evine giren hırsız veya hırsızlar çaldıkları eşyalarla kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde, İsveç'te yaşayan gurbetçi İsa Kılıç'a ait 2 katlı müstakil evin kapılarını kırarak içeri giren hırsızlar ilk belirlemelere göre elektrikli şofben, çim biçme makinası ve bakır kabloları çaldı.

Durumu fark eden aynı bahçe içindeki evde kalan kiracı, kapıların kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından hırsızları yakalamak için polis çalışma başlattı.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Fatih Sultan Mehmet, Gurbetçi, İsveç, Konya, Güncel, Haber

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