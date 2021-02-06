Kulu'da fedakar üniversiteli sokak hayvanlarını besliyor
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Kulu'da fedakar üniversiteli sokak hayvanlarını besliyor

06.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:48
Kulu'da fedakar üniversiteli sokak hayvanlarını besliyor

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Muzaffer Taş, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Muzaffer Taş, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

Taş, yaklaşık 2 aydır kendi imkanlarıyla ve arkadaşlarının desteğiyle yiyecek alıyor.

Salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen sokak hayvanları için harekete geçen Taş, sokak hayvanlarının geldiği noktalarda düzenli besleme yapıyor.

Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, başlattığı kampanyaya ilişkin, "Bana yardımcı olan kampanyama destek sağlayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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