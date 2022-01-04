Kulu'da evin bahçesindeki inşaat malzemeleri çalındı - Haberler
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Kulu'da evin bahçesindeki inşaat malzemeleri çalındı

Kulu'da evin bahçesindeki inşaat malzemeleri çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan inşaat demirleri ve malzemesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan inşaat demirleri ve malzemesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Yeni Mahalle 138703 Sokak üzerinde bulunan Eyüp T.'ye ait müstakil evin bahçesinde bulunan 19 adet inşaat demiri, 1 adet taşlama makinesi, 1 adet pencere korkuluk demiri ve 1 adet çapa makinesi gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Olayı fark eden ev sahibi Eyüp T.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, hırsızlık olayına karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA

Kulu'da evin bahçesindeki inşaat malzemeleri çalındı

Kulu'da evin bahçesindeki inşaat malzemeleri çalındı

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