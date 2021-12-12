Kulu'da evden hırsızlık

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evin pencerenin korkuluğunu kırıp giren kişiler evde çaldıkları malzemelerle kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi 138207 Sokak'ta, Cengiz Çetin'e ait müstakil evin pencere korkuluğunu kırarak kimliği belirsiz kişi veya kişilerce içeriye girildi.

Sabah saatlerinde evine gelen Çetin evinin korkuluğunun olmadığını ve pencerenin açık olduğunu gördü.

Evden, televizyon, cep telefonu ve kimlik çalındığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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