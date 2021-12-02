Kulu'da evden hırsızlık

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçiye ait müstakil bir evin bodrum katına giren kimliği belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler, depoda bulunan bakır kazan ve leğenle birlikte çeşitli malzemeler çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Kulu ilçesi Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi Değirmenözü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avusturya'da iş ve ikamet sahibi olan M.K.'ye ait tek katlı müstakil evin bodrum katına ait demir kapının kilidi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılarak içeriye girildi. Depo olarak kullanılan bodrum katında bulunan bakır kazan, bakır leğen, beton kırma makinesi, 3 adet matkap ve çeşitli malzemeler çalındı. Hırsızlık olayı ev sahibi M.K.'nin Ankara'da bulunan eşinin eve gelmesiyle ortaya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından adrese sevk edilen polis ekipleri, demir kapının kilit kolunun kırıldığını tespit etti. Adreste incelemelerini tamamlayan polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan şüpheli ya da şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

Yakınlarından telefonla bilgi alan yurt dışındaki ev sahibi M.K.'nin çalınan eşyaların çoğunun dedesinden kaldığını belirterek, çalınmasından dolayı çok üzüldüğünü söylediği öğrenildi. - KONYA