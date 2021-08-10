Kulu'da ev yangını kısa sürede söndürüldü
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Kulu'da ev yangını kısa sürede söndürüldü

Kulu'da ev yangını kısa sürede söndürüldü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Yaraşlı Mahallesinde, Adem Ulusoy'a ait 3 katlı evin 2. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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