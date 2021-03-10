Kulu'da ev yangını

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde İbrahim Bostancı'ya ait tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Evde hasara neden olan yangının, çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu