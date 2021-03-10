Kulu'da ev yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kulu'da ev yangını

10.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:24
Kulu'da ev yangını

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde İbrahim Bostancı'ya ait tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Evde hasara neden olan yangının, çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Ferhan Şensoy
Spor Can Bartu Mustafa Er Ali Şansalan Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kulu'da ev yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 09:25:32. #1.16#
title