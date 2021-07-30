Kulu'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrik hattı çeken işçi direkten düşerek ağır yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrik hattı çeken işçi direkten düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Celep Mahallesinde bir tarlada elektrik hattı çekmek için çalışan elektrik ustası Cafer Akalın (22), direk üzerinde çalışırken dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan Akalın'ı iş arkadaşları Kulu Devlet Hastanesine getirdi. Burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Akalın, ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu