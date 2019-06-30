Kulu'da ekin yangını

Kulu ilçesinde çıkan yangında, 50 dekar ekili alan yandı.

Alınan bilgiye göre, Bahadırlı Mahallesindeki bezelye ekili tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, diğer ekili olan tarlalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Polislerin soruşturma başlattığı yangında, 50 dekar bezelye ekili alan yandı.

Kaynak: AA