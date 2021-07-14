Kulu'da duygu simsarı dilencilere fırsat verilmiyor
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Kulu'da duygu simsarı dilencilere fırsat verilmiyor

Kulu'da duygu simsarı dilencilere fırsat verilmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde insanların duygularını istismar eden dilenciler, zabıta ekipleri tarafından toplanıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde insanların duygularını istismar eden dilenciler, zabıta ekipleri tarafından toplanıyor.

Edinilen bilgiye göre, yaz aylarında artan nüfus nedeniyle zabıta ekipleri denetimlerini artırdı. İnsanların duygularını istismar eden dilencilerin çoğalması üzerine zabıta ekipleri, ilçenin en işlek caddelerinde kontrollerini yoğunlaştırdı. Yapılan denetimler sonucunda dilenciler yakalanırken, topladıkları paralara da el konuldu. Kabahatler Kanununa muhalefetten haklarında işlem yapılan dilenciler, daha sonra ilçe dışına çıkartıldı. Zabıta ekipleri, vatandaşların duygu sömürü yaparak dilencileri görmeleri halinde ihbarda bulunmalarını istedi. - KONYA

Kulu'da duygu simsarı dilencilere fırsat verilmiyor
Kulu'da duygu simsarı dilencilere fırsat verilmiyor
Kulu'da duygu simsarı dilencilere fırsat verilmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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