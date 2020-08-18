Kulu'da düğünlerine Kovid-19 kısıtlaması Konya'nın Kulu ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, nişan ve sünnet düğünleri, 3 saatle sınırlandırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, nişan ve sünnet düğünleri, 3 saatle sınırlandırıldı.

İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından, ilçe sınırları içerisinde yer alan köy ve sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin süresinin, 22 Ağustos'tan itibaren üç saat ile sınırlandırılmasına karar verildi.

Kararlara uymayanlara idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA