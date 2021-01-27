Kulu'da çatı yangını
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Kulu'da çatı yangını

27.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:48
Kulu'da çatı yangını

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin çatısı tamamen yandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin çatısı tamamen yandı.

Kemaliye Mahallesi'nde Osman Demirkıran'a ait tek katlı müstakil evin çatısından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çatıdaki yangını eve sıçramadan söndürdü.

Bacadan çıktığı tahmin edilen yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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