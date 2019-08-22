Kulu'da çatı yangını

22.08.2019 17:54

Kulu ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Kömüşini Mahallesi'nde Ali Karan'a ait müstakil evin çatısında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ev sahibine ve mahalle muhtarına bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.



Çıkan yangında çatısı tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA