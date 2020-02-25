Kulu'da cama sıkışan güvercin kurtarıldı
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Kulu'da cama sıkışan güvercin kurtarıldı

Kulu'da cama sıkışan güvercini itfaiye ekibi kurtardı.

25.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:50
Kulu'da cama sıkışan güvercin kurtarıldı

'da cama sıkışan güvercini itfaiye ekibi kurtardı.

'nın Kulu İlçesi Camikebir Mahallesi, 138013'üncü sokaktaki 4 katlı apartmanın son katında pencere ve korkuluk arasına sıkışan güvercini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

Gurbetçi bir vatandaşa ait olan boş dairenin penceresinden itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarılan güvercin doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA

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