Kulu'da ATV motoru duvara çarptı: 3 yaralı
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Kulu'da ATV motoru duvara çarptı: 3 yaralı

Kulu'da ATV motoru duvara çarptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde ATV motorunun duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 genç kız yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde ATV motorunun duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 genç kız yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 genç kızın bindiği ATV motor, kontrolden çıkarak davara çarptı. Motorda bulunan ve akraba olan E.Ş. (17), L.M.Ş. (15) ve E.Ş. (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 3 genç kız, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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