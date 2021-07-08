Kulu'da aşılama çalışmaları
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Kulu'da aşılama çalışmaları

Kulu'da aşılama çalışmaları
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sürdürülen aşılama çalışmaları devam ediyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sürdürülen aşılama çalışmaları devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ilçede şu ana kadar yapılan doz sayısı 28 bin 255 bine ulaştı.

İkinci doz aşı vurulanların sayısı ise 8 bin 946 kişi oldu. Bu zamana kadar aşısı tamamlanan kişi sayısı ilçe nüfusunun yüzde 27,91'e ulaştı. En az bir doz aşılanan kişi sayısı ise yüzde 50,18 oldu.

Aşılama işlemi, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde randevusuz, Kulu Devlet Hastanesi'nde ise randevulu olarak yapılmaya devam ediliyor.

Kulu'da aşılama çalışmaları
Kulu'da aşılama çalışmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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