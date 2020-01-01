Kulu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı

01.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:02

Kulu İlçe Emniyet Müdürülüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ankara-Konya karayolunda yılbaşı dolayısıyla uygulama gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik ekipleri ile Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Ankara-Konya yolunda denetim gerçekleştirildi.

Uygulamada GBT sorgulamaları, evrak ve belgeleri kontrol edilerek araçlarda arama yapıldı.



Gün boyunca süren denetimde 4 araç trafikten men edilirken, eksikliklerden dolayı 4 sürücüye toplamda 794 lira cezai işlem uygulandı.



Yapılan denetimlere, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ahmet Kılıç da katıldı.

Kaynak: AA