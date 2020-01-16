Kulu'da akıl ve zeka oyunları finali yapıldı
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Kulu'da akıl ve zeka oyunları finali yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde okullar arası zeka oyunları final yarışması düzenlendi.

16.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:48
Kulu'da akıl ve zeka oyunları finali yapıldı

'nın ilçesinde okullar arası zeka oyunları final yarışması düzenlendi.

Kulu Merkez İlkokulu Konferans Salonu'nda, 250 öğrencinin katıldığı Q-Bitz, Pentago, Mangala kategorilerindeki yarışmaların finali yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet tarafından verildi.

Yarışmaya katılan ve başarılı olan öğrencileri tebrik eden Çağlayan, "Ödül alan öğrencilerimiz, mart ayında Konya'da yapılacak yarışmada Kulu'yu temsil edecek. Hepsine başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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