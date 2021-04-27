Kulu'da AFAD'tan muhtarlara bilgilendirme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kulu'da AFAD'tan muhtarlara bilgilendirme

Kulu'da AFAD'tan muhtarlara bilgilendirme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığınca muhtarlara "Afet Farkındalık" eğitim semineri verildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığınca muhtarlara "Afet Farkındalık" eğitim semineri verildi.

İçişleri Bakanlığı AFAD Yönetimi Başkanlığı tarafından 2021 yılının "Türkiye Afet Yılı" olarak belirlenmesinin ardından eğitim seminerleri verilmeye başlandı. Bu kapsamda Kulu ilçesinde de muhtarlara "Afet Farkındalık" eğitim semineri verildi. İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlenen programda, AFAD'tan Ahmet Serhat Şimşek, Serdar Gencer ve Ahmet Akıncı tarafından arama-kurtarma, sivil savunma hizmetleri, seferberlik konularında bilgiler verildi. Yapılan afet farkındalık sunumunda ayrıca, afet gönüllük sistemi, Türkiye Afet Müdahale Planı, insanı yardım gibi konular anlatıldı. - KONYA

Kulu'da AFAD'tan muhtarlara bilgilendirme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi
Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi
HSK'dan 'tam kapanma' talebi: Acil işler dışındaki duruşmalar ertelensin
HSK'dan 'tam kapanma' talebi: Acil işler dışındaki duruşmalar ertelensin
HSK'dan 'tam kapanma' kararı
HSK'dan 'tam kapanma' kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Burak Sergen Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kulu'da AFAD'tan muhtarlara bilgilendirme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 19:07:29. #1.15#

title