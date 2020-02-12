Kulu'da 953 öğrenci deneme sınavına katıldı
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Kulu'da 953 öğrenci deneme sınavına katıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik deneme sınavı yapıldı.

12.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:06
Kulu'da 953 öğrenci deneme sınavına katıldı

'nın ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik deneme sınavı yapıldı.

Sınav, İl Ölçme Değerlendirme Merkezi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı "Konya Büyükşehir Belediyesi Atabey Gençlik Projesi" iş birliği ile hazırlandı.

8. sınıflara yönelik izleme ve değerlendirme deneme sınavına 21 ortaokulda öğrenim gören 953 öğrenci katıldı.

Saat 10.00'da başlayan sınav 12.30'da sona erdi.

Kaynak: AA
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