Kulu'da 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulu'da 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

AA, Hüseyin Ordulu - Güncel
 - Güncelleme:
Kulu'da 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kulu'da 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Kulu'da 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Yeni Mahalle 1386214 Sokak'ta iki katlı evin birinci katındaki dairede yaşayan Neriman Öcalan'dan (76) haber alamayan yakınları eve geldi.

Kapı açılmayınca pencereden içeriye giren yakınları Öcalan'ı hareketsiz halde görünce sağlık ekiplerini aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Öcalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemeleri sonrasında Neriman Öcalan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title