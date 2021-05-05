Kulu'da 686 bin dönüm arazide ekim gerçekleştirildi
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Kulu'da 686 bin dönüm arazide ekim gerçekleştirildi

Kulu'da 686 bin dönüm arazide ekim gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya'nın Kulu ilçesinde 686 bin dönümlük tarımsal alana çeşitli mahsullerin ekimi yapıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 686 bin dönümlük tarımsal alana çeşitli mahsullerin ekimi yapıldı.

Kulu İlçe Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk ilçe genelinde gerçekleştirilen ekimler hakkında yaptığı açıklamada, "Kulu genelindeki tarımsal alana 2020-2021 yılı itibariyle yapılan ekimlerde çiftçilerimizden gelen ve teslim aldığımız tarımsal alan dosyalarından anlaşıldığı üzere 350 bin dönüme arpa, 180 bin dönüme buğday, 96 bin dönüme mercimek, 25 bin dönüm kimyon, 20 bin dönüm nohut ve 15 bin dönüm de yulaf olmak üzere toplam 686 bin dönüm tarımsal arazide ekim gerçekleştirildi. Şu an daha yeni ekimlerine başlanan fasulye, ayçiçeği, kanola ve silaj mısırı ekimlerinin ise devam ediyor. Bunların kaçar dönüm ekimlerinin yapıldığı ileriki günlerde netleşecek" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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